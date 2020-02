Udinese, Fofana: «Continuiamo a lavorare, i gol arriveranno»

Seko Fofana presenta la gara fra Bologna e Udinese: ecco le considerazioni del centrocampista bianconero nel prepartita

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport nel pre-partita di Bologna-Udinese, Seko Fofana ha parlato del momento dei bianconeri. Ecco le dichiarazioni del centrocampista, che oggi festeggia le 100 presenze raggiunte in Serie A.

MOMENTO DELL’UDINESE – «Stiamo producendo un bel gioco e delle buone prestazioni ma oggi dobbiamo assolutamente riuscire a segnare. Forse non concretizziamo abbastanza davanti alla porta ma secondo me se continuiamo a lavorare bene come stiamo facendo alla fine arriverà anche il gol».

100 PRESENZE IN SERIE A – «Se mi piacerebbe festeggiare con un gol? Vediamo dopo cosa succede. Però sì, sono sicuramente molto contento di festeggiare le 100 partite in Serie A con l’Udinese e speriamo in un gol per festeggiare al meglio questo evento».