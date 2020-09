Udinese, Gotti: «Atteggiamento giusto. Mercato? Serve qualcosa»

Luca Gotti ha parlato al termine del match perso contro l’Hellas Verona: le dichiarazioni del tecnico dell’Udinese

Luca Gotti, allenatore dell’Udinese, ha parlato al termine del match perso contro l’Hellas Verona.

PRESTAZIONE – «Mi è piaciuto l’atteggiamento e la personalità della squadra, che ha subito preso le misure di questo campionato. Ovviamente il risultato finale non mi piace per il gol fatto dal Verona e dai gol sbagliati da noi».

MERCATO – «Credo qualcosa ci sarà, mi auguro in entrata e non in uscita (sorride ndr). Staremo a vedere, l’Udinese si muove sempre con grande oculatezza, sapete bene che noi allenatori con il mercato aperto lavoriamo a denti stretti, non è bello lavorare con le porte dello spogliatoio aperte, con due partite in pochi giorni però non ho tempo di pensarci».

NUOVI ACQUISTI – «La nota maggiormente positiva arriva proprio dai due nuovi elementi in campo e non era scontato entrassero così, Arslan ha mostrato personalità e Coulibaly si è mosso bene, mi avrebbe fatto piacere un gol da parte sua, sarebbe stato il giusto premio».

DE PAUL DISTRATTO – «No, vedo un giocatore consapevole di quello che vuole fare e come, quando va in campo dà tutto quello che ha».