Rolando Mandragora, centrocampista dell’Udinese, ha risposto alle domande su un suo possibile ritorno alla Juventus

Ospite del format Casa Di Marzio, Rolando Mandragora ha ammesso che gli piacerebbe in futuro tentare una nuova sfida con la maglia della Juventus.

«Se ora sono pronto per la Juve non lo posso dire io, fisicamente lo sono di più rispetto a prima, quello è sicuro. Mi giocherei volentieri le mie carte, non lo nascondo. Ma ora sono concentrato solo sull’Udinese».