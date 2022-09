Udinese, Marino: «Con la Roma vittoria storica e roboante»

Il dirigente dell’Udinese Marino si è detto entusiasta dopo la vittoria per 4-0 contro la Roma

Pierpaolo Marino, direttore dell’area tecnica dell’Udinese, ai canali ufficiali del club bianconero ha parlato dopo la vittoria per 4-0 contro la Roma.

VITTORIA STORICA – «È una vittoria roboante. Storica. Sarei un presuntuoso se dicessi che credevo che avremmo conseguito questi risultati così velocemente. La squadra gioca a memoria, sembra abbia questo allenatore da sempre. Sottil ha già trasmesso la sua mentalità e dato un atteggiamento che ci vuole in squadre medio-grandi come l’Udinese. Merito suo e di tutta la rosa. La squadra ha una condizione fisica e atletica magnifica, la gamba va allo stesso livello dal primo all’ultimo minuto. Se non hai la concentrazione, però, non basta. Sono orgoglioso di questo staff».