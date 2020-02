Udinese, Marino: «Non facciamo passare questo pareggio come un KO»

L’amarezza di Pierpaolo Marino, dirigente dell’Udinese, dopo il pareggio contro il Bologna conquistato in extremis dai rossoblù

Intervenuto ai microfoni di Udinese TV, Pierpaolo Marino, direttore dell’area tecnica bianconera, ha commentato l’1-1 allo Stadio Dall’Ara contro il Bologna.

«È un pareggio amaro perché arriva nei minuti di recupero dopo un primo tempo ottimo giocato dall’Udinese. Nel secondo tempo il Bologna ci ha creato dei problemi perché ha fortemente voluto il pareggio e l’ha ottenuto forse quando nessuno si aspettava potesse farlo, però non vorrei nemmeno che un pareggio su un campo difficile come questo passi come una sconfitta. La squadra ha dato tutto per fare risultato oggi ed è comunque il terzo risultato utile consecutivo, di cui due in trasferta».