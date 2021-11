Friuli in zona gialla: cambiano le modalità d’accesso di Udinese Milan?

Udinese Milan: in vista del match in programma l’11 dicembre alle 20.45, gli spalti potrebbero subire una variazione. Ecco il motivo

Nuovo decreto che prevederà l’entrata in zona gialla del Friuli Venezia Giulia da lunedì 29 novembre. Notizie che potrebbe cambiare alcune modalità per l’ingresso negli stadi.

L’ultim’ora non prevede una riduzione della capienza che dovrebbe essere garantita al 75% ma con l’ingresso allo stadio dei possessori del Super Green Pass (ovvero vaccinati o guariti dal Covid). Le nuove misure partiranno da lunedì, come detto in precedenza.