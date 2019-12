Il portiere dell’Udinese Musso ha parlato in zona mista al termine della partita contro la Lazio – VIDEO

Juan Musso è intervenuto in zona mista per commentare la sconfitta incassata in casa della Lazio. Per il portiere non ci sono alibi, ma non mancano gli elogi per la prestazione offerta dai biancocelesti.

«La Lazio è la migliore nelle ripartenze», ha evidenziato l’estremo difensore argentino dell’Udinese al termine della sfida dell’Olimpico.