Biglietti Udinese-Juventus: i prezzi della Dacia Arena sono altissimi, tutto “a causa” dell’arrivo di Cristiano Ronaldo

L’effetto Cristiano Ronaldo sulla Serie A comincia a farsi sentire, soprattutto per quanto riguarda la vendita dei biglietti per le partite che lo vedono come protagonista. L’Udinese, per esempio, nel match della Dacia Arena del prossimo 7 ottobre contro la Juventus, ha alzato i prezzi dei vari settori in modo esponenziale: 60 euro per la curva o il settore ospiti, 105 per la tribuna laterale e 140 per quella centrale. Cifre altissime, sopratutto se paragonate a quelle che lo stesso club della famiglia Pozzo adotterà per la gara del 26 agosto contro la Sampdoria: 25 euro la curva, 30 la tribuna laterale e 45 quella centrale. Sebbene sia rimasto a secco contro il Chievo Verona, Cr7 ha già fatto un gol…in favore dei club.