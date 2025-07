Udinese, Semedo va al Watford a titolo definitivo; Nani: «Il profilo ideale»

Udinese, ufficiale il trasferimento dell’attaccante Vivaldo Semedo al Watford, altra squadra di proprietà dei Pozzo, a titolo definitivo

Vivaldo Semedo è un nuovo giocatore del Watford: l’attaccante portoghese lascia l’Udinese a titolo definitivo. A ufficializzare l’operazione è stato il club friulano attraverso una nota diramata sui propri canali, confermando così la chiusura della trattativa con gli inglesi, che condividono la stessa proprietà con i bianconeri. Classe 2005, Semedo era arrivato a Udine nel 2022 dallo Sporting per circa 3 milioni di euro, e nella scorsa stagione aveva giocato in prestito al Vizela, nella seconda divisione portoghese. Ora per il giovane talento portoghese si apre un nuovo capitolo in Inghilterra, con l’obiettivo di affermarsi in Championship e di entrare stabilmente nelle rotazioni della prima squadra del Watford, allenata da Paulo Pezzolano.

Entusiasta del nuovo innesto, il direttore sportivo del Watford nonché group technical director dell’Udinese (le squadre dividono la stessa proprietà e non è la prima volta che un giocatore fa il viaggio da Udine a Londra e viceversa), Gian Luca Nani, ha elogiato così le qualità di Semedo:

«Vivaldo è esattamente il tipo di profilo che vogliamo e di cui abbiamo bisogno. Ha solo 20 anni ma crediamo fermamente che possa diventare un attaccante di altissimo livello. La sua velocità e la sua forza lo rendono già oggi un prospetto importante. Imparerà tanto sotto la guida di Paulo e siamo convinti che si adatterà presto al calcio inglese. È un investimento per il futuro, ma siamo anche sicuri che darà il suo contributo già in questa stagione». Per Semedo, una sfida affascinante e la possibilità di crescere in un campionato competitivo come la Championship. Di seguito il comunicato dei friulani

«Udinese calcio comunica di aver ceduto a titolo definitivo Vivaldo Semedo al Watford FC. A Vivaldo l’in bocca al lupo per la nuova avventura in Inghilterra».