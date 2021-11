Udinese, Silvestri: «Buffon e Dida i miei idoli. La parata più bella...»

Marco Silvestri, portiere dell’Udinese, ha risposto a 5 domande fattegli dai tifosi del club friulano sui social

IDOLO – «Il mio idolo è sempre stato Buffon, il mio punto di riferimento insieme a Nelson Dida, cresco milanista e l’ho visto in un periodo in cui sembrava di un altro pianeta».

PARATA PIÙ BELLA – «Ne ho fatte tante (ride ndr). Scherzi a parte mi soffermo su quelle fatte all’Udinese, non sono ancora tante ma ci sono. Direi quella contro il Venezia su Okereke, è stata anche la prima vera parata sotto la nostra curva».

FANTACALCIO – «Il Fantacalcio a me non piace, mi dispiace deludere gli appassionati ma non ci ho mai giocato. In tanti mi scrivono parlandone, so che in Italia è diventato un gioco importante, quindi lo rispetto, ma non ci gioco».