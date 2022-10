Udinese, Sottil: «Rimaniamo umili, ma consapevoli»

Il tecnico dell’Udinese, Sottil, si gode l’ottimo momento dei suoi dopo una la vittoria in rimonta contro l’Hellas Verona

Dopo la vittoria di ieri sera continua la cavalcata dell’Udinese, che mantiene la terza posizione di classifica, scavalcando il Milan e stando dietro solo ad Atalanta e Napoli. Una soddisfazione anche per il tecnico dei bianconeri, Andrea Sottil, che ha così commentato.

«Sono molto soddisfatto e questo è il merito di tutti: siamo tutti sul pezzo. I ragazzi mi seguono e lavoriamo sempre forte, ogni giorno. Andare sotto capita in una partita, ma non mi sento di dare colpe ai ragazzi. Ma come altre volte abbiamo spinto sull’acceleratore a testa bassa e abbiamo ribaltato la gara meritatamente. Noi dobbiamo ragionare partita dopo partita: è il nostro credo. Dobbiamo pensare così, consapevoli delle nostre forze. Perché questa è una squadra forte, di qualità. Ci sono giocatori di altissimo livello e piano piano abbiamo costruito questo.

La Serie A è un campionato lungo e difficile: noi dobbiamo rimanere umili, ma consapevoli di quello che stiamo facendo. La nostra forza è quella di giocare con coraggio a prescindere dall’avversario che abbiamo davanti. Ho sempre sperato di allenare l’Udinese, perché le caratteristiche di questi calciatori sono quelle che piacciono a me, per poter fare il mio calcio: stiamo creando una mentalità. Dobbiamo archiviare il passato e pensare solo ad essere competitivi nel presente. Credo che abbiamo fatto uno dei migliori primi tempi di questa stagione»