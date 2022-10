Udinese, Sottil: «Stiamo facendo veramente bene»

Le parole di Andrea Sottil, tecnico dell’Udinese in vista della sfida contro la Lazio: «Oggi abbiamo un’identità ben precisa»

Andrea Sottil, tecnico dell’Udinese, ha parlato ai microfoni del sito ufficiale bianconero. Queste le sue parole alla vigilia della Lazio.

CAMPIONATO – «Penso che stiamo facendo veramente bene, sono molto soddisfatto dei miglioramenti. Siamo cresciuti molto, oggi abbiamo un’identità ben precisa e una mentalità acquisita dopo grandi prestazioni. Abbiamo fatto un grande risultato in rimonta contro l’Atalanta e veniamo da una settimana di grande lavoro, intenso, e siamo pronti per questa partita».

13 PUNTI DA SITUAZIONI DI SVANTAGGIO – «Un dato molto importante. Fa piacere, ma dobbiamo anche andare sopra, non sempre sotto nel punteggio. Questa squadra non molla mai, continua a giocare pensando a fare gol ed essere incisiva, ma non è sempre facile rimontare. Sappiamo che dobbiamo essere più concentrati ed evitare di prendere determinati gol. Dobbiamo cercare di andare avanti noi e gestire la partita, giocando per segnare e non difendendo, ma con un’altra prospettiva della gara. Dobbiamo essere sempre compatti, corti, darci copertura, sono le nostre fondamenta nella fase difendente insieme a un grande sacrificio».

CONTINUA A LEGGERE SU LAZIONEWS24.COM