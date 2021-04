Udinese, stagione finita per Deulofeu: si opera al ginocchio

L’attaccante dell’Udinese Gerard Deulofeu ha annunciato su Instagram che dovrà sottoporsi ad un’operazione chirurgica al ginocchio

L’attaccante dell’Udinese Gerard Deulofeu ha annunciato su Instagram che dovrà sottoporsi ad un’operazione chirurgica al ginocchio. Il giocatore, come riferito da UdineseBlog, oggi sarà in Spagna per sottoporsi ad artroscopia diagnostica.

IL MESSAGGIO – «Lo scorso 17 Febbraio ho sofferto una lesione al menisco interno durante un allenamento. Le abbiamo provate tutte fino ad oggi per poter tornare in campo senza dover passare per la chirurgia: dal riposare senza farmaci, alle infiltrazioni per poter giocare le ultime partite ecc.., convinti che avrebbe funzionato però purtroppo non è stato così. Lo accettiamo anche se con dispiacere perché fisicamente mi sento bene, le sensazioni che avevo prima che succedesse erano meravigliose, però non c’è nulla da fare quindi guardiamo avanti un’altra volta, faremo tutto ciò che è nelle nostre mani per poter tornare il prima possibile (senza scartare del tutto la possibilità che possa essere questa stessa stagione) e più forte che mai, per superare un ostacolo in più in maniera positiva è con allegria».