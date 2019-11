Udinese, successo in amichevole contro lo Spartaks Jurmala

L’Udinese supera per 2-1 in amichevole i lettoni dello Spartaks Jurmala: ottime indicazioni per Gotti in vista della ripresa

L’Udinese ha sfruttato la sosta per le Nazionali per sfidare in amichevole la squadra lettone dello Spartaks Jurmala al centro sportivo Bruseschi. I friulani hanno superato per 2-1 gli avversari grazie ai gol del Primavera Ballarini, abile a ribattere in rete la sfera dopo una traversa colpita da Barak.

Nella ripresa arriva il raddoppio dell’Udinese grazie a un colpo di testa di Bram Nuytinck su calcio d’angolo.