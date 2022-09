Udinese, Udogie: «Roma punita in contropiede. Stagione importante per me»

L’esterno dell’Udinese Udogie ha parlato dopo la super vittoria casalinga contro la Roma

Destiny Udogie, esterno sinistro dell’Udinese, ha parlato ai canali ufficiali del club bianconero dopo la vittoria per 4-0 sulla Roma.

CONTROPIEDE – «Siamo stati bravi a restare compatti e partire in contropiede. Li abbiamo puniti su quello. È una stagione importante per me e per la squadra, cerco di dare sempre il massimo in partita e in allenamento. Stiamo bene anche nella mente, andiamo forte e si vede in partita. Abbiamo gamba e saremo pronti anche per la prossima gara».