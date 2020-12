UEFA Europa Conference League: ecco il nuovo logo – FOTO

La UEFA ha pubblicato ufficialmente le immagine del logo della Europa Conference League, la nuova competizione europea per club che prenderà il via dalla prossima stagione.

Lo stile è identico al logo della Europa League, cambiano solo i colori con l’utilizzo del verde al posto dell’arancione.

💯 The UEFA Europa Conference League features the tournament’s new trophy, which is placed between two half circles, consistent with the logo of the UEFA Europa League. pic.twitter.com/BfokR46HLu

— Footy Headlines (@Footy_Headlines) December 5, 2020