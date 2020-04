UEFA, il piano per chiudere la stagione 2019/20 e i criteri di qualificazione: il comunicato

La UEFA ha stabilito il piano per la conclusione della stagione 2019/20: svolgimento regolare o playoff/playout entro il 3 agosto

Si è concluso il Comitato esecutivo dell’UEFA che ha dettato le linee guida per chiudere la stagione e i criteri per le qualificazioni al prossimo anno. La UEFA è stata chiara: bisogna fare il possibile per cercare di concludere la stagione obbligatoriamente entro il 3 agosto. Ci deve essere, però, un’alternativa nel caso in cui i campionati non terminassero.

Due i casi approvati per giustificare la mancata conclusione della stagione:

Esistenza di un decreto che vieti gli eventi sportivi in ​​modo tale che le competizioni nazionali non possano essere completate prima di una data che consentirebbe di completare la stagione in corso in tempo prima dell’inizio della stagione successiva.

Problemi economici insormontabili che rendono impossibile terminare la stagione perché metterebbe a rischio la stabilità finanziaria a lungo termine della campionato e dei club.

Cosa fare in questo caso? La UEFA non ha deciso e ha informato che dovranno essere le Federazioni e/o Leghe a dover indicare le squadre che parteciperanno il prossimo anno alle competizioni europee in base al merito sportivo emerso dalla stagione 2019/20.

«La procedura dovrà basarsi su obiettivi, trasparenti e non discriminatori. La UEFA si riserva comunque il diritto di rifiutare o valutare l’ammissione di qualsiasi club in tre casi.