UEFA: «Inter Ludogorets a porte chiuse. Monitoriamo la situazione»

L’UEFA ha diramato un comunicato ufficiale in merito alla partita di Europa League tra Inter e Ludogorets, che si disputerà senza la presenza dei tifosi a causa dell’emergenza sanitaria legata al Coronavirus.

«A seguito della decisione delle autorità italiane, la partita di UEFA Europa League fra Inter e Ludogorets verrà giocata a porte chiuse giovedì 27 febbraio 2020. Le altre partite UEFA in programma in questa settimana saranno giocate regolarmente come programmato, senza restrizioni ai tifosi. La UEFA continuerà a monitorare la situazione riguardo il virus Covid-19 e a collaborare con le autorità competenti a riguardo».