Sorteggio Women’s Champions League: Juventus Women contro Vllaznia

Juventus Women contro le albanesi del Vllaznia nel secondo turno preliminare di Women’s Champions League. Dopo aver brillantemente superato il primo turno le ragazze di Montemurro affronteranno un avversario molto ostico nel percorso campioni. Andata in Albania in programma il 31 agosto/1 settembre e ritorno in casa (8/9 settembre). I DETTAGLI SU JUVENTUSNEWS24

#UWCL round 2 draw – champions path 🏆

Sparta Praha vs Køge

Osijek vs Breidablik

Vllaznia vs Juventus

Twente vs SL Benfica

Apollon vs Kharkiv

Servette vs Glasgow City

Vålerenga vs Häcken

⚽ Ties: 31 Aug/1 Sep & 8/9 Sep

Live stream https://t.co/FUZpoe9HLB

— UEFA Women’s Champions League (@UWCL) August 22, 2021