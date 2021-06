UFFICIALE – Arsenal, addio a tre calciatori: di chi si tratta

L’Arsenal ha detto addio a tre calciatori: si tratta di David Luiz, Dani Ceballos e Martin Odegaard. L’annuncio ufficiale

L’Arsenal ha salutato ufficialmente tre calciatori che non resteranno in maglia Gunners per via della scadenza del loro contratto. Si tratta di David Luiz, Dani Ceballos e Martin Odegaard.

Il difensore brasiliano sarà svincolato, mentre i due centrocampisti faranno ritorno al Real Madrid, dove saranno valutati dal nuovo allenatore Carlo Ancelotti.