UFFICIALE Genoa, Spors è il nuovo general manager: il comunicato

Attraverso un comunicato ufficiale, il Genoa ha annunciato l’arrivo di Johannes Spors come nuovo general manager del club.

IL COMUNICATO – «Johannes Spors è il nuovo General Manager, Football del Genoa. Nato a Heidelberg, in Germania, il 17 agosto 1982, Spors ha lavorato in Bundesliga come Responsabile scouting per Hoffenheim, RB Lipsia e Amburgo, prima di diventare nel 2020 Direttore Tecnico del Vitesse, carica con cui è diventato il più giovane Direttore dell’Eredivisie.

Il Genoa Cfc e 777 Partners danno il benvenuto a Johannes Spors e gli augurano buon lavoro nel Club più antico d’Italia».