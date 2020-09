UFFICIALE – Hellas Verona, ceduto Bocchetti al Pescara: il comunicato

L’Hellas Verona ha annunciato la cessione del difensore Bocchetti al Pescara: il comunicato ufficiale del club

L’Hellas Verona ha annunciato la cessione del difensore Salvatore Bocchetti al Pescara. Il comunicato ufficiale del club gialloblù.

«Hellas Verona FC comunica di aver ceduto a titolo temporaneo, sino al 30 giugno 2021, il diritto alle prestazioni sportive di Salvatore Bocchetti, 33enne difensore napoletano che nella scorsa stagione, 2019/20, ha totalizzato 5 presenze in maglia gialloblu nel campionato di Serie A, non venendo invece impiegato in gare ufficiali nella corrente stagione».