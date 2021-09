Ufficiale Jerome Boateng al Lione: firmato un biennale

Jerome Boateng è un nuovo calciatore del Lione. Il centrale tedesco ha firmato un contratto per le prossime due stagioni

Rimasto svincolato in seguito al termine della sua avventura con il Bayern Monaco, Jerome Boateng ripartirà dalla Francia. Il difensore tedesco ha infatti trovato l’accordo per il passaggio al Lione, club con il quale giocherà per le prossime due stagioni.

Affare confermato dalla società tramite i propri canali ufficiali: