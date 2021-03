UFFICIALE – Jiangsu Suning fuori dal campionato cinese

Ora è ufficiale: lo Jiangsu Suning non prenderà parte al campionato cinese 2021. Giocatori e staff lasciati senza stipendio

Ora è arrivata anche l’ufficialità. Lo Jiangsu Suning non prenderà parte al campionato cinese 2021. Lo ha ufficializzato la CFA, federazione calcistica cinese: non è stata approvata la licenza CSL e per questo i campioni in carica non saranno ai nastri di partenza.

Al posto dell’ex club del gruppo Suning ci sarà il Cangzhou Mighty Lions, con la famiglia Zhang che non è riuscito a trovare un compratore per il club vista l’alta richiesta economica