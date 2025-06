UFFICIALE – Anche senza Ancelotti, ci sarà un italiano ad allenare ne LaLiga. Alessio Lisci è il nuovo allenatore dell’Osasuna

Dopo l’addio ufficiale al Mirandés, arriva subito l’annuncio che definisce il futuro di Alessio Lisci: il tecnico romano è il nuovo allenatore dell’Osasuna. La notizia è stata confermata nel pomeriggio, poche ore dopo la conferenza stampa in cui Lisci ha salutato il Mirandés. L’accordo con il club navarro prevede un contratto biennale, valido fino al 30 giugno 2027.

Classe 1985, Alessio Lisci è uno dei tecnici emergenti più interessanti del calcio europeo. Dopo aver mosso i primi passi con il Levante e aver guidato il Mirandés in una stagione sorprendente in Segunda División, Lisci si appresta a vivere la sua terza esperienza da allenatore di una prima squadra. Con il club castigliano ha sfiorato una promozione storica, andando ben oltre le aspettative stagionali.

Lisci prende il posto di Vicente Moreno, tecnico che ha lasciato l’Osasuna dopo una sola stagione. La scelta del club di Pamplona di puntare su Lisci conferma la volontà di investire su un profilo giovane, ma con idee chiare e visione moderna del gioco.

Interessante anche il retroscena legato alla scelta del nuovo tecnico dell’Osasuna. Lisci ha infatti rifiutato un’offerta dalla Championship, preferendo il progetto sportivo proposto dal club spagnolo. Non solo: ha anche mostrato grande correttezza nei confronti del Mirandés, ricevendo il via libera dal presidente Alfredo de Miguel per la risoluzione gratuita del contratto, anche in caso di promozione. Un gesto di stima reciproca, che Lisci ha pubblicamente ringraziato.

Con questo nuovo incarico, Alessio Lisci all’Osasuna ha l’opportunità di consolidare la propria carriera in una delle leghe più prestigiose d’Europa, puntando a risultati importanti e confermando quanto di buono fatto vedere finora.

Con l’addio di Ancelotti al Real Madrid, dunque, non finiscono gli italiani allenatori dei club ne LaLiga, con Alessio Lisci che riporta il counter a 1.