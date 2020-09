UFFICIALE Mainz, esonerato l’allenatore Beierlorzer

Due partite di campionato e due pesanti sconfitte per il Mainz, 3-1 con il Lipsia e 4-1 con lo Stoccarda, che hanno portato la società tedesca ad esonerare l’allenatore Achim Beierlorzer.

«Il Mainz si è separato dall’allenatore Achim Beierlorzer. Il vice allenatore Jan-Moritz Lichte assumerà la guida della squadra fino a nuovo avviso».

Mainz have parted ways with head coach Achim Beierlorzer. Assistant coach Jan-Moritz Lichte will take charge of the side until further notice. pic.twitter.com/JJxFMqyPiw

— Mainz 05 English (@Mainz05en) September 28, 2020