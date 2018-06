Radja Nainggolan dalla Roma all’Inter, l’acquisto è ufficiale: l’annuncio dei nerazzurri e il saluto giallorosso su Twitter al Ninja

«Welcome Ninja», si apre così il tweet ufficiale dell’Inter che annuncia l’acquisto di Radja Nainggolan dalla Roma. Il centrocampista belga, dopo aver sostenuto le visite mediche ieri presso la clinica Humanitas di Rozzano, ha firmato quest’oggi il contratto che lo legherà fino al 2022 alla corte di Suning. Alle ore 12 in punto l’Inter ha diramato il comunicato ufficiale dell’acquisto del Ninja, rivelando così tutti i dettagli dell’acquisto che permetterà di fare il salto di qualità alla rosa nerazzurra.

Il calciatore belga ha firmato col Club nerazzurro un contratto fino al 30 giugno del 2022. L’Inter prosegue la campagna acquisti 2018/2019 con un colpo da novanta per il centrocampo di Luciano Spalletti, che ritrova così Nainggolan dopo l’esperienza condivisa in quel di Roma. Il bilancio delle quattro stagioni e mezza trascorse con la maglia giallorossa da Nainggolan recita 203 presenze e 33 reti tra Serie A, Tim Cup, Champions League e Europa League. Con il Belgio, invece, on totale le sue presenze sono 30 con ben 6 reti.

Queste le prime dichiarazioni di Nainggolan ai microfoni di Inter Tv da calciatore nerazzurro: «Non mi aspettavo un’accoglienza così, adesso sta a me trasformarla in più applausi. la piazza è entusiasta e lo sono anche io, spero che ci potremo togliere delle soddisfazioni. La mia migliore stagione è stata con Spalletti e spero di ripetermi, contento di averlo ritrovato qui all’Inter. Tutta la società mi ha fatto sentire fiducia, cosa che a Roma avevo perso. La mia scelta è stata semplice, non dimentico il passato ma sono carico e contento per la nuova avventura. L’Inter deve tornare importante anche in Champions League». La Roma lo ha salutato con un tweet e le migliori immagini del Ninja in giallorosso: «Grazie per tutto Radja!»