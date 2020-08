UFFICIALE Palermo in Serie C: c’è l’ok della Covisoc

Il Palermo è ufficialmente iscritto alla Serie C: il comunicato del club rosanero dopo il via libera della Covisoc

Il Palermo si è iscritto ufficialmente al prossimo campionato di Serie C. Ecco la conferma da parte della Covisoc.

COMUNICATO – «Con la lettera del 13 agosto da parte della Covisoc (Commissione di Vigilanza sulle Societa’ di Calcio Professionistiche), il Palermo è ufficialmente iscritto alla Serie C. Dopo aver valutato la documentazione legale ed economico-finanziaria prodotta dal Palermo, la Figc ha quindi dato il via libera per l’ottenimento della Licenza Nazionale ai fini della partecipazione al Campionato di Serie C 2020/2021».