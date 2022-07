UFFICIALE PSG, Galtier è il nuovo allenatore: «La presenza di Campos è stata decisiva»

Il PSG ha annunciato Galtier come nuovo allenatore e il tecnico si è presentato in conferenza stampa

Ribaltone in panchina in casa PSG. Dopo l’annuncio dell’esonero di Pochettino, i parigini hanno subito ufficializzato l’arrivo di Galtier in panchina che ha parlato in conferenza stampa.

LE PAROLE – «La presenza di Campos è stata decisiva. Ho accettato l’incarico al Paris Saint-Germain con molta umiltà ma con grande determinazione. Neymar? Chi non sogna di avere un calciatore come lui nel proprio organico? Certo che voglio che rimanga, è meglio averlo con che contro di te».