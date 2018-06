Ufficiale, Santon e Zaniolo dall’Inter alla Roma: le cifre

Davide Santon e Nicolò Zaniolo dall’Inter alla Roma: i comunicati ufficiali per le due operazioni di calciomercato tra i club italiani

Doppia operazione ufficiale in casa Roma con gli arrivi di Nicolò Zaniolo e Davide Santon, entrambi dall’Inter e in seguito alla cessione ai nerazzurri del centrocampista Radja Nainggolan. Pochi minuti fa le due società hanno diramato i comunicati ufficiali relativi alle due operazioni di calciomercato. A partire dalla cessione del Primavera nerazzurro Nicolò Zaniolo alla Roma: «FC Internazionale Milano comunica la cessione a titolo definitivo del centrocampista classe 1999 Nicolò Zaniolo alla AS Roma. Prelevato dalla Virtus Entella nell’estate del 2017, Zaniolo è stato tra i principali protagonisti della stagione trionfale della Primavera nerazzurra allenata da Stefano Vecchi, conclusa con la conquista di Campionato, Supercoppa e Viareggio Cup».

Dall’Inter alla Roma anche Davide Santon: «Il Club comunica di aver trovato l’accordo con l’Inter per i diritti alle prestazioni sportive del calciatore, a fronte di un corrispettivo fisso di 9,5 milioni di euro. Con il difensore è stato sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2022». Queste le prime dichiarazioni in giallorosso dell’ex terzino nerazzurro: «Non vedo l’ora di iniziare e di far vedere a tutti quello che posso dare. L’arrivo alla Roma rappresenta tantissimo per me, ho tanta voglia di riscatto ed essere arrivato qui mi dà tante motivazioni». Contento anche il ds Monchi: «Conosciamo bene Santon e le sue qualità, ma ciò che ci ha colpito maggiormente è la sua voglia di riscatto. Davide è un giocatore duttile, il mister potrà contare su un ragazzo capace di giocare su entrambe le fasce».