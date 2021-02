UFFICIALE Suning lascia tutte le sue squadre in Cina: i dettagli

La Suning Holdings Group ha annunciato la propria decisione di terminare con effetto immediato tutte le sue attività economiche nel calcio in Cina.

Le squadre cinesi che fanno riferimento all’azienda che detiene la maggioranza del pacchetto di proprietà dell’Inter sono lo Jiangsu FC, Jiangsu Suning L.F.C. (squadra femminile) e tutte le squadre del settore giovanile.

Official: Suning Group announce all their football clubs(in China), including the CSL reigning champion Jiangsu FC(formerly Suning), the Women's CSL powerhouse Jiangsu Suning Women's(2019 WCSL champion) and youth teams of all levels, 'cease operation from today'. pic.twitter.com/BSv2I5V2bf

— Titan Sports Plus (@titan_plus) February 28, 2021