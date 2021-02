UFFICIALE Verona, Tupta lascia l’Ascoli e va in prestito al Sion

Operazione di mercato per il Verona. Tupta lascia l’Ascoli e va in prestito al Sion, in Svizzera. I dettagli della formula

Il Verona ha comunicato di aver dato il proprio benestare al trasferimento di Lubomir Tupta dall’Ascoli agli svizzeri del Sion.

Operazione in prestito sino al termine della corrente stagione con diritto di opzione per il Sion e di contro-opzione per il Verona.