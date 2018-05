Inter, sorpasso decisivo sulla Lazio nello spareggio finale. I nerazzurri tornano nella massima competizione, l’ultima Champions Inter nel 2011/2012 fino agli ottavi di finale

L’Inter ritorna in Champions League dopo sei anni di assenza. Era il 2011/2012 quando i nerazzurri giocavano la loro ultima partecipazione nella massima coppa europea per eccellenza. Da quel momento in poi sono arrivate solamente tre partecipazioni all’Europa League e zero in Champions. L’ultima Champions Inter, dunque, risale alla stagione 2011/2012, mentre nel 2009/2010 arrivò la vittoria della terza storica Champions League unite a Serie A e Coppa Italia.

Quale fu il percorso nerazzurro nella sua ultima apparizione in Champions? Il girone di qualificazione era di un livello piuttosto abbordabile, annoverando la bellezza di Cska Mosca, Lille e Trabzonspor. La campagna europea inizia male con una sconfitta in casa proprio contro i turchi, ma l’Inter si rialza alla grande battendo Cska Mosca e Lille in trasferta, ripetendosi sui francesi in casa e pareggiando in Turchia, nonostante il ko finale contro i russi a San Siro. Agli ottavi di finale l’Inter pesca il Marsiglia: in Francia finisce 1-0 per i padroni di casa, a San Siro il 2-1 nerazzurro non basta e Brandao gela il Meazza. Appuntamento a settembre per la nuova fase a gironi del 2018/2019.