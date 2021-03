Tutte le ultime notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcionews24

Ore 09.40 – Inter, pressioni delle nazionali sull’ATS: lunedì si decide sul via libera – La Gazzetta dello Sport riporta come le federazioni stiano facendo pressioni sull’ATS in modo da rimuovere il divieto e consentire ai calciatori convocati di partire per le nazionali. Se non ci dovessero essere nuovi positivi, lunedì l’ATS potrebbe dunque rivedere la sua posizione.

Ore 09.00 – Serie A, cosa può fare la Juve per tornare in gioco nella corsa scudetto? – L’Inter salta un turno, la Juve può accorciare contro il Benevento. Sarà decisivo il recupero col Napoli e il fattore Dybala. L’EDITORIALE

Ore 08.30 – Belotti 200 presenze in Serie A col Torino – L’attaccante e capitano granata oggi contro la Sampdoria vivrà un momento storico: nella gara contro i blucerchiati taglierà il nastro delle 200 presenze in Serie A con la maglia del Torino, mentre sono 218 quelle totali considerando le coppe con 103 gol.

Ore 08.10 – «Inter fortunata» secondo Pirlo: il club non ci sta – Come rivela La Gazzetta dello Sport, il club avrebbe accolto con fastidio le dichiarazioni di Pirlo dato che l’Inter si sentirebbe penalizzata al rinvio in quanto impossibilitata ad affrontare il Sassuolo in un momento magico per i nerazzurri e vedrebbe un danno anche a livello psicologico legato alla classifica.