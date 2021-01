Ultime Notizie Serie A: tutte le news della giornata

Ecco le ultime notizie della Serie A aggiornate sulle ultime vicende più importanti, a cura della Redazione di Calcionews24

Tutte le ultime notizie più importanti della Serie A del giorno, aggiornate dalla Redazione di Calcionews24.

Ore 11:03 – Il rinnovo di Inzaghi – Nei giorni scorsi si sono sentiti, presidente e allenatore. Sul piatto in rinnovo di Simone Inzaghi. Il tecnico ieri, ai microfoni di Sky Sport, ha ribadito che si troverà un punto d’incontro. Come sottolinea l’edizione odierna de Il Messaggero, il patron Lotito ha chiamato Simone per mettere le basi del futuro. Una data non c’è, ma dovrebbero vedersi nei prossimi giorni. La firma potrebbe essere una spinta in più che darebbe al tecnico delle certezze

Ore 10:02 – Le condizioni di Morata – L’edizione odierna di Tuttosport ha puntato l’attenzione sull’infortunio di Morata, out ieri per un risentimento muscolare. Secondo il quotidiano torinese, l’attaccante potrebbe restare fermo per circa 10 giorni. Oggi se ne saprà di più dagli esami strumentali, ma l’ipotesi più probabile sarebbe il ritorno in campo contro l’Inter domenica 17 gennaio, con un totale di altre tre partite saltate: Milan e Sassuolo in campionato, Genoa in Coppa Italia.

Ore 09:57 – Le speranze di Fonseca – La Roma non potrà contare su Leonardo Spinazzola e Pedro per la gara di mercoledì contro il Crotone. Lo segnala Corriere dello Sport. I giallorossi cominceranno a lavorare oggi a Trigoria per preparare la sfida. Se non dovessero farcela, Paulo Fonseca riproporrà la stessa formazione vista con la Sampdoria. Quindi spazio sulla destra a Rick Karsdorp, autore dell’assist per il gol vittoria di Dzeko, e sulla trequarti a Lorenzo Pellegrini.

Ore 9:13 – Inter su Milik – C’è anche l’Inter per Arkadiusz Milik. Secondo quanto riferito da Tuttosport il polacco è il primo obiettivo degli svincolati sulla lista dell’amministratore delegato nerazzurro Beppe Marotta. Inter che però difficilmente presenterà un’offerta in questa sessione invernale dato che il Napoli chiede almeno 15 milioni di euro. I nerazzurri, quindi, puntano a Milik solo nel caso in cui si liberasse a parametro zero al termine della stagione, affrontando la concorrenza della Juventus.

Ore 8:33 – Infortunio Lukaku – Romelu Lukaku difficilmente sarà in campo mercoledì pomeriggio in Sampdoria-Inter dopo l’infortunio muscolare patito ieri contro il Crotone. Il problema accusato dal belga non è di grave entità ma quella contrattura al quadricipite della coscia destra impone cautela da parte dello staff medico nerazzurro che, secondo quanto riferisce Gazzetta dello Sport, difficilmente darà il semaforo verde per la gara di Marassi. Il vero obiettivo dell’Inter è quello di recuperare il centravanti per averlo in campo contro la Roma il prossimo 10 gennaio.