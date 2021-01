Inter, domani esami strumentali per Lukaku: ottimismo in vista della Sampdoria

Domani Romelu Lukaku si sottoporrà a degli esami strumentali per valutare l’entità dell’infortunio subito contro il Crotone

Secondo Sky Sport si respira un cauto ottimismo in casa Inter per il recupero di Romelu Lukaku in vista del match di mercoledì pomeriggio contro la Sampdoria.

Domani il centravanti belga si sottoporrà agli esami strumentali per capire quando potrà effettivamente rivedere il proprio totem in campo. Oggi l’attaccante non ha partecipato alla seduta di scarico, facendo solo terapie di rito.