Infortunio Lukaku: campanello d’allarme per l’Inter di Antonio Conte, che ha dovuto sostituire il centravanti belga per un problema muscolare

Neanche il tempo di esultare per il gol del 4-2 contro il Crotone che l’Inter ha subito tremato. Romelu Lukaku, infatti, si è fermato in mezzo al campo e ha chiesto il cambio alla panchina nerazzurra per una contrattura al quadricipite femorale della coscia destra.

Immediato il cambio ordinato da Conte con Perisic che ha sostituito il belga.