Tutte le ultime notizie più importanti della Serie A del giorno, aggiornate dalla Redazione di Calcionews24

Ore 11.22 – Andrea Agnelli nuovo presidente della Media company Serie A? – Secondo il Sole 24 Ore nell’assemblea di Lega di domani si definirà la a governance della newco dove i private equity avranno il 10% del capitale. All’interno dei club si sta discutendo anche del nuovo presidente della MediaCo che potrebbe essere Andrea Agnelli, un profilo molto apprezzato da molte società ma che non si è ancora candidato ufficialmente. Anche se, allo stato attuale delle cose, l’ipotesi più probabile porterebbe a Paolo Dal Pino, già presidente di Lega.

Ore 10.44 – Roma, aggiornamenti su Fonseca – Sono ore calde per la Roma dopo l’eliminazione in Coppa Italia e la pessima gestione delle sei sostituzioni. Per ora non è previsto l’esonero di Paulo Fonseca ma il tecnico è comunque a rischio. Dan e Ryan Friedkin si sono subito riuniti con Tiago Pinto nella pancia dell’Olimpico. Il portoghese si gioca sabato il posto proprio contro lo Spezia che ha eliminato la Roma dalla Coppa Italia nel turno secco degli ottavi. Per questo motivi, un’ipotesi plausibile è che la Roma vada in ritiro a Trigoria per preparare al meglio la partita.

Ore 10.12 – Lazio, triennale per Inzaghi – Simone Inzaghi pensa al campo, ma continua a trattare con Lotito anche il suo rinnovo contrattuale. Non più sulla base di un anno, ma di un triennale in crescendo: il mister vorrebbe arrivare a guadagnare 3 milioni fissi come ultimo salto. Mancherebbe poco all’accordo definitivo.

Ore 9.55 – Supercoppa, finale a rischio per nebbia – Juve-Napoli di Supercoppa a rischio nebbia. Stando a quanto riferito stamani da svariati organi di informazione, tra cui Repubblica, questa sera a Reggio Emilia tra le 20 e le 24 potrebbe calare un fitto banco di umidità che potrebbe rendere insufficiente la visuale ai protagonisti in campo. Già nella serata di ieri l’effetto era alquanto preoccupante.

Ore 9.11 – Supercoppa, le probabili formazioni – Ecco le possibili scelte di Andrea Pirlo e Gennaro Gattuso per la gara di questa sera:

Juventus (4-4-2): Szczesny, Bernardeschi, Chiellini, Bonucci, Danilo, McKennie, Bentancur, Arthur, Chiesa, Ronaldo, Kulusevski.

Napoli (4-2-3-1): Ospina, Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly; Mario Rui, Demme, Bakayoko; Lozano, Zielinski; Insigne, Petagna.

Ore 8.55 – Milan, torna Kjaer – Buone notizie per il tecnico del Milan Stefano Pioli che avrà a propria disposizione il difensore danese Simon Kjaer per la partita di sabato contro l’Atalanta. Il giocatore era stato sostituito al termine del primo tempo della gara con il Cagliari a causa di una lombosciatalgia. L’infiammazione alla schiena però ora non crea più alcun problema e per questo motivo Kjaer sarà regolarmente in campo.

Ore 8.22 – Inter, la decisione su Eriksen – Secondo quanto riferito da Gazzetta dello Sport, l’Inter ha preso una decisione definitiva rispetto alla cessione di Christian Eriksen. Il giocatore danese se dovesse lasciare i nerazzurri non lo farà in prestito secco ma solo di fronte di un prestito oneroso, o un’operazione a titolo definitivo.

Ore 8.02 – Roma, Fonseca a rischio esonero – Secondo quanto riferito da Corriere dello Sport, il tecnico della Roma Paulo Fonseca sarebbe a rischio esonero dopo l’eliminazione in Coppa Italia contro lo Spezia. La dirigenza giallorossa sta valutando questa ipotesi di fronte al precipitare dei risultati della squadra nelle ultime due settimane.