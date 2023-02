Una vittoria per Chicco Pisani: il toccante Atalanta Vicenza 3-1 del 1997

Il famoso 3-1 dell’Atalanta contro il Vincenza nel ricordo di Federico Pisani: commozione, lacrime e ricordi di una giornata particolare

La scomparsa di Chicco Pisani è stato un vero e proprio colpo al cuore non solo per l’Atalanta, ma anche per la città di Bergamo: un ragazzo tanto talentuoso quanto genuino tradito per sempre da un destino infame.

Tra lacrime e shock si arriva al 16 febbraio 1997: la Dea affronta il Vicenza per quello che si preannuncia uno scontro diretto per la UEFA. Nonostante ciò, il clima è di profonda commozione, specialmente sugli spalti. Indelebili gli striscioni “Il cielo sembrerà più piccolo con te che dribbli e corri tra le nuvole” e “Ciao Chicco salutaci le stelle”, con la maglia numero 14 appesa alla rete di recinzione della Curva Nord.

Dopo un primo tempo abbastanza contratto, i nerazzurri passano in vantaggio con Foglio tramite assist di Morfeo (i due migliori amici di Pisani). A quel punto tutti i giocatori vanno sotto la Curva a baciare la maglia di Pisani tra lacrime e commozione. Filippo Inzaghi chiude i conti segnando una doppietta portando il risultato sul 3-1.

Il fenomeno nerazzurro a fine partita dichiarerà: «Avrei preferito non giocarla questa partita nonostante la vittoria». Nei giorni successivi la società ritirò la maglia numero 14, dedicandogli anche la Curva Nord che da lì si chiamerà Curva Pisani. Il tutto con una squadra che sale al terzo posto in classifica, ma il risultato passa in secondo piano nella memoria di chi, quel pomeriggio, era presente.