Spagna, Unai Simon: «Resettiamo tutto, Belgio o Italia comunque difficile»

Unai Simon si prende la copertina di Svizzera Spagna con il passaggio in semifinale degli iberici: le sue dichiarazioni

Unai Simon ha parlato ai microfoni della UEFA dopo Svizzera Spagna. Le sue parole.

«Abbiamo meritato. Bisogna correggere gli errori ma anche resettare il resto perchè ora ci aspetterà un avversario molto difficile, che sia Belgio o Italia. Bisogna avere la mentalità di pensare che ogni partita è diversa e questo vale anche per le semifinali, scendere in campo pensando solo a vincere, perchè vogliamo vincere questo Europeo. Il premio di miglior in campo a me? Lo avrei dato a Sommer».