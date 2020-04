Under 21, Nicolato: «Orizzonte lontano. Lavoriamo su tanti giovani»

Il commissario tecnico dell’Italia Under 21 Nicolato ha parlato dei progetti futuri della Federazione

Il commissario tecnico Paolo Nicolato ha parlato ai microfoni di Radio Rai dell’Under 21 italiana: «È difficile pensare che questo gruppo possa essere lo stesso tra due anni, ammesso e non concesso che ci qualifichiamo. L’orizzonte è lontano, quindi fino ad allora dobbiamo essere preparati anche ad avere una rosa integrata da altri elementi, sperando che si mostrino nei nostri campionati: devo dire che in B questo si sta evidenziando, più difficile in A».

«Dobbiamo anche prepararci all’idea di convocare ragazzi che giocano poco. Facciamo il nostro lavoro e siamo pronti a qualsiasi evenienza. C’è un ventaglio di possibilità abbastanza ampio, non dovremo mai farci cogliere impreparati, lavoriamo su tanti giovani. In base a ciò che succederà ci regoleremo di conseguenza».