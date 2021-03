Under 21, Spagna-Italia: ecco le probabili formazioni

L’Italia torna in campo questa sera contro la Spagna nella seconda gara degli Europei Under 21. Gli Azzurrini ripartono dal pareggio per 1-1 contro la Repubblica Ceca

Complice le squalifiche di Tonali, Marchizza e Gabbia, il CT Paolo Nicolato è costretto a rivedere completamente la formazione. Ecco le sue possibile scelte secondo Corriere dello Sport.

SPAGNA (4-2-3-1): Fernandez; Pipa, Guillamon, Cuenca, Miranda; Zubimendi, Villar; Brahim Diaz, Puado, Cucurella; Ruiz. Ct: De la Fuente.

ITALIA (3-5-2): Carnesecchi; Del Prato, Pirola, Lovato; Bellanova, Frattesi, Pobega, Rovella, Sala; Cutrone, Scamacca. Ct: Nicolato.