Under sfida la Juve: «Possiamo fermare il loro dominio»

L’attaccante turco Cengiz Under vuole fermare la Juventus: queste le parole del giocatore in forza alla Roma

Cengiz Under, attaccante esterno della Roma, autore di una buonissima stagione, in un’intervista rilasciata a Bein Sports, ha parlato del dominio della Juventus in italia e della possibilità da parte dei giallorossi di interrompere la striscia di 7 scudetti consecutivi ottenuta dai bianconeri.

Queste le parole del giocatore: «La Juve ha vinto 7 scudetti di seguito, ma se giochiamo come fatto in Champions League, possiamo fermare questo dominio. In Italia c’è tanta tattica e bisogna studiare tanto per poter entrare nei meccanismi di gioco. In Turchia, invece, ogni squadra ha il suo calcio. Il derby? Sapevo fosse molto sentito, ma non immaginavo fino a questo punto. C’è davvero un’atmosfera particolare».