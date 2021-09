Ungheria Inghilterra, la FIFA annuncia: «Misure appropriate non appena arriveranno i rapporti»

In una nota ufficiale la FIFA ha condannato fermamente i presunti insulti razzisti subiti dai giocatori dell’Inghilterra ieri in Ungheria

«La FIFA rifiuta fermamente ogni forma di razzismo e violenza e non tollera tale comportamento nel calcio. La FIFA prenderà le misure appropriate non appena riceverà i rapporti della partita di giovedì tra Ungheria e Inghilterra».