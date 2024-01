Guido Vaciago, direttore di Tuttosport, ha parlato dell’episodio che ha fatto tanto discutere nella sfida di ieri tra Inter e Verona

Guido Vaciago, direttore di Tuttosport, ha parlato dell’episodio che ha fatto tanto discutere nella sfida di ieri tra Inter e Verona.

PAROLE – «Non posso e non voglio credere alla malafede, alle partite o ai campionati decisi dall’alto e a tutto il ciarpame complottista. Ma nello stesso tempo non posso e non voglio credere che sia possibile commettere un errore come quello di Luigi Nasca al Var. Perché non ci sono ragioni tecniche plausibili, non c’è un problema di immagini poco chiare, né di difficile interpretazione del regolamento. È necessario, dunque, che ci venga spiegato in modo convincente cosa diavolo sia successo ieri nella sala Var di Inter-Verona, per il bene del campionato e, soprattutto, per il bene dell’Inter, che per vincere non ha bisogno di questo tipo di aiuti. Anche perché dopo questa prima parte di campionato è lecito chiedersi cosa e come vengono prese le decisioni nelle stanze di Lissone, dove spaccano i fili d’erba per valutare un fuorigioco e annullano gol per un tacchetto, ma poi si perdono il mani di Bani, la spinta di Bisseck e la gomitata di Bastoni».