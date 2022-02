ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Vagnati: «Bremer alla Juve? Penso che farà una scelta diversa». Le dichiarazioni del dirigente del Torino

Ai microfoni di Dazn, Davide Vagnati ha parlato prima di Juve Torino. Le sue dichiarazioni.

PROVARE A VINCERE IL DERBY – «Noi quando entriamo in campo cerchiamo di fare partita e vincerla. Fare promesse non è facile soprattutto contro un avversario forte. Sono convinto che fino all’ultimo daremo l’anima per portare a casa un risultato positivo».

BREMER JUVE – «Un giocatore che ha indossato e sudato con grande professionalità la maglia granata penso faccia scelte diverse».