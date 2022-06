Valencia, Gattuso ha firmato il contratto con gli spagnoli: i dettagli

Gennaro Gattuso ha firmato il contratto che lo legherà al Valencia per la prossima stagione: i dettagli dell’accordo

Gattuso e il Valencia insieme nella prossima stagione. Come riportato da Gianluca Di Marzio, l’ex Napoli ha firmato nel pomeriggio il contratto con gli spagnoli.

Manca solo l’ufficialità, ma può dirsi iniziata l’avventura di Gattuso al Valencia. Accordo trovato con un biennale a tre milioni a stagione più bonus legati al piazzamento in classifica in Europa o in caso di vittoria della Liga.