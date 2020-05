Valencia, Florenzi: «Voglio dare più del 100% per questa maglia» – VIDEO

Il futuro di Alessandro Florenzi resta incerto. Il laterale non sa ancora se resterà al Valencia o se a fine stagione farà ritorno alla Roma. Ecco le dichiarazioni del calciatore ai canali ufficiali del club iberico sulla ripresa della Liga.

«Voglio dare più del 100% per questa maglia, lottare dal primo minuto al novantesimo, cercare di dare una mano ai miei compagni e raggiungere quello che è il nostro obiettivo. Dobbiamo vincere più partite possibili per arrivare in Champions League».

“I cannot wait to enjoy football in Valencia. I really want to show what I can do to all the fans” 🎙️ @Florenzi 🇮🇹#AMUNTWorld 🌍 #BackToWin 💪🏽 pic.twitter.com/v6gpxHZkLl

