Valencia, Gattuso guarda in casa Napoli: Politano e non solo sulla lista della spesa

Per rinforzare il suo Valencia, Gattuso starebbe guardando con attenzione in casa Napoli: Politano e non solo gli obiettivi dell’allenatore

Gattuso ha avuto una riunione con la dirigenza del Valencia, in cui ha mostrato quali sono le sue richieste per il calciomercato. E molte di queste, come riportato da Superdeportes.es, sarebbero in casa Napoli.

Il tecnico infatti vorrebbe portare in Spagna Matteo Politano. I contatti tra il club e l’entourage dell’esterno sono costanti e l’operazione potrebbe concretizzarsi nelle prossime settimane. Gattuso, però, avrebbe messo nel mirino anche Dries Mertens; attualmente senza squadra, ma che attende ancora una mossa da parte del Napoli. Ma per il belga, le difficoltà economiche del Valencia potrebbero essere un problema.