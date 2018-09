La Juventus di Cristiano Ronaldo inizia la caccia alla Champions League. I bianconeri, per la prima notte di Champions, saranno ospiti del Valencia nel caldissimo stadio “Mestalla”. Esordio da non steccare per la squadra di Allegri.

VALENCIA (4-4-2): Neto; Piccini, Gabriel, Diakhaby, Gayà; Soler, Parejo, Wass, Guedes; Rodrigo, Gameiro. Allenatore: Marcelino

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cancelo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi, Mandzukic, Ronaldo. Allenatore: Allegri

VALENCIA-JUVENTUS 0-1 – Gol di Pjanic! Su calcio di rigore, il centrocampista della Juve non sbaglia e la piazza nell’angolino. Intuisce Neto, ma nulla da fare per il portiere del Valencia.

Pjanic ⚽️ converts from the spot! #ValenciaJuventus 0-1 . #ChampionsLeague pic.twitter.com/fIn6bcJGR4

VALENCIA-JUVENTUS 0-2

Altro rigore per la Juventus. Fallo di Murillo su Bonucci, Brych indica il dischetto sul quale si presenta Pjanic che buca nuovamente Neto.

2nd penalty into the same corner for @juventusfcen 0-2 🚨⚽️⚽️🚨 kicked by @Miralem_Pjanic

